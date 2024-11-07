【賽後報告】贏馬阻人！呢位騎師要停2日！

今期停賽騎師有1位，田泰安第1場騎「極速之星」阻人，停11月27及12月1(2日)。

是晚賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，潘頓表示，他獲指示要確保「鄉村樂韻」自外檔出閘迅速，並在情況許可下善用坐騎的速度。他說，坐騎出閘迅速，其後得以佔取領放馬「喜駿之星」外側的位置，但於中段搶口，因而於末段未能以勁勢衝刺。練馬師蔡約翰確認所發出的指示，並同意潘頓有關此駒陣上過於搶口的評估。

田泰安（「極速之星」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「佳景臨門」下向內斜跑，導致該駒失去跑線及勒避「極速之星」的後蹄。小組判罰田泰安由11月27日星期三開始停賽，直至12月2日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了田泰安的良好策騎出賽紀錄。

第2場：「三代同心」接近50米處時，班德禮在一段短途程上左邊韁繩脫手。「欣樂人生」氣管內有很多血，同時發現此駒的左前腿輕微割傷。

第3場：「神速馬車」賽後被發現左前球節擦傷。賽後，見習騎師黃智弘表示，「天分高」在陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第4場：「無極勇將」被發現右跗關節輕微擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「嘉寶神駒」賽後被發現左後腿管骨位置曾被踢中。獸醫表示，此駒的氣管內有很多血。

第6場：被查詢時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示嘗試讓自大外檔出閘的「風中勁松」取得遮擋。他說，因此他於早段未有催策坐騎，以嘗試遵從策騎指示。他說，進入對面直路時，他預期「迎樂」會移入內欄，但這並未發生，因此坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。被查詢於接近600米處時是否有機會讓此駒展步上前，以阻止「迎樂」向外移出時，見習騎師黃智弘表示，他當時專注於嘗試讓坐騎取得遮擋，因此並未於該處將坐騎置於更為靠前的位置，這讓「迎樂」得以將坐騎帶向外跑。

他同意小組的看法，即事後看來，他於賽事該階段應將坐騎置於更具競爭力的位置，以阻止「迎樂」向外移出。練馬師方嘉柏確認所發出的指示，在此情況下表示滿意見習騎師黃智弘策騎此駒的方式。自600米處起在沒有遮擋下走大外疊。

第8場：賽後，布文表示，坐騎「雪勇神駒」在直路上受催策時內閃，難以被力策。周俊樂「運高八斗」因在直路上舉鞭時數度將手臂抬高於肩部水平，被罰款5,000元。

第9場：賽後，楊明綸報告，「木火兄弟」於600米處受催策，其後對催策毫無反應。他又說，坐騎於過了終點後發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，上仗勝出的此駒今仗的表現令人失望。

300米處，田泰安「久久為攻」跌掉馬鞭。被查詢時，田泰安表示，他獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑，因為坐騎上仗在居前競跑下表現令人失望。練馬師大衛希斯確認所發出的指示，以及發出該等指示的理由。