退役前用盡　月正滿天跑完日本盃考慮征港

已經接受邀請出戰日本盃嘅德國賽駒「月正滿天」(Fantastic Moon)，今年將會係最後一年服役，明年將會正式投身種馬行，而2025年嘅配種費已經定咗為9000歐元，姑勿論會否勝出日本盃，只係會對佢嘅配種價有長線影響，首年嘅配種費維持不變。

雖然馬主Liberty 21賽馬集團，早前對外聲明，表示「月滿正天」跑完日本盃返國復原後，就會正式投入配種服務。不過依家可能計劃有變，既然「月正滿天」決定過埋今年退役，練馬師錫丹璧認為馬匹不如用盡一時，下星期就會抵到日本，12月毗隣舉行嘅香港國際賽期，由於相隔時間理想，建議不如跑多場，以香港瓶為馬匹爭取光榮告別，目前正積極游說馬主，希望能夠成事。

對於呢匹3料G1盟主，賽績以正常場地最具威力，因此錫丹璧認為馬匹不論於日本，甚至香港上陣，兩個地方都係以好快場地為主，最適合呢匹馬發揮。

錫丹璧其實喺前年香港國際賽，已經帶領「山海小區」(Mendocino)來港出戰香港瓶，鞍上人為其男友龐可立，可惜該役馬匹起步扭計嚴重慢閘，未有參與競逐，今勻錫丹璧再次領軍東來，帶領呢匹2023年德國馬王先跑日本盃，睇吓最終會唔會接受另一項挑戰，選擇來港跑告別戰。