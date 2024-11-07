【賽馬以外】告東尼獎得主　今季咁有禮？

估唔到啱啱禮拜一先寫完今屆國際騎師錦標賽可唔可以搞搞新意思，第2日就公布國際騎師錦標賽陣容，可惜啲騎師熟口熟面，又冇好似筆者咁講搞吓隊際賽，但見到莫雅、布宜學、麥道朗呢啲高手，加埋金美琪同埋杜苑欣兩位來自南北半球嘅頂尖女將，都算幾吸引嘅，如果可以搵埋法國嘅溫籮，湊夠3位女騎師，就更有話題性啦。另外，以往騎師賽一定預一席位畀嗰位成績最好嘅本地薑，但唔知係咪今屆已經有華將一哥何澤堯以衞冕身份出戰騎師賽，所以冇再刻意留個位畀另一位本地薑，但睇番目前形勢，今季回勇嘅潘明輝同埋蔡明紹仲有機會攞到最後一席位，到時就會有兩位本地騎師參與騎師賽，筆者當然想見到啦。只係嚟到呢度，就要問吓，上季告東尼獎得主鍾易禮，今季去咗邊呢？

本地薑啲成績真係好難估計，無疑以往都會有一、兩位比較突出同穩定，10幾年前自然係曾擔任奧運火炬手嘅鄭雨滇，嗰時幾乎每季騎師賽都係由佢拎到本地騎師席位，依家主角通常係何澤堯，上季佢如果唔係停賽又受傷，究竟係咪由鍾易禮攞到告東尼獎？真係充滿變數。不過，由上季攞到46W升格做埋大師傅，去到今季暫時只得兩場頭馬，落差真係有啲大，同埋其實佢上季中已經係減3磅，照計唔會今季初先突然受到減磅少咗影響，點解會跌watt得咁嚴重呢？

作為告東尼嘅徒弟，鍾易禮上季46W之中，有20場出自東廐，同時為葉、伍兩廐各自贏5W，徐雨石亦佔4場頭馬，其餘就為沈、羅、文、韋、鄭、姚、呂及巫建功，就知佢主力真係為師傅贏馬，然後靠本地倉主支持，外籍馬房給予嘅機會真係唔多。所以萬一如果東廐未發力，又或者支持少咗，肯定會對佢成績受到影響。

同埋本地薑通常有啲賣點，何澤堯明顯騎後上馬特別勁、梁家俊都係鬥後勁嘅騎師，蔡明紹就韁繩好、楊明綸夠勇同埋有班馬主支持，反而鍾易禮係呢方面冇咩特別之處，同埋嚴格嚟講，佢大部分頭馬都係擺前跑，依家減磅少咗，的確會令啲練馬師覺得可以用大師傅，唔一定要搵你幫手，同埋佢始終喺馬圈日子唔係太長，未必建立到同馬主等咁深厚關係，若然告東尼成績唔突出，自然影響佢成績。

至於減磅問題，鍾易禮上季喺手風順兼成績好嘅時候由減5磅變減3磅，因為已經有批自己騎開嘅馬，幕後又唔會咁易換人，因此上季就算減磅少咗，未必對佢支持有咁大影響。但今季一切重新洗牌，上季成績唔好嘅騎師，肯定會變得咁積極，潘明輝今季好早開工，結果成績好，而梁家俊去趁暑假狂操減磅，如果唔係有14個亞軍，佢絕對唔止5W。所謂不進反退，若然鍾易禮今季冇咩大變化，加埋多咗個有10磅減嘅黃寶妮登場，種種因素下令佢頭馬減少，唔算出奇，依家就只能睇吓佢有冇辦法打破呢個悶局喇。

■山無陵