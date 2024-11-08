【分秒在握】防範投注系統出錯重中之重

筆者經常強調，作為全港唯一合法受注機構，馬會在預防投注問題係重中之重，試想想在賽事期間不能下注，而剛好想下注的馬匹又跑出，當中的「怨氣」會是何等之深？或許你會話，有人命中，但更多人會不中，這當然是事實，但人的本性就是如此，未能命中買不到，不會感謝，但相反則會刻骨銘心。另一方面，現時滙合彩池的重要性愈加重要，若然投注系統出現問題，馬會形象自然受影響，更甚者會影響信心。

剛周二投注系統出現「奇景」，慣性在周二下午5時受注的「騎師王」及「練馬師王」，在開售時間，竟然一直只有「練馬師王」有賠率及受注，而「騎師王」則空白一遍，既未能下注，同時亦未見名單。這情況直至晚上7時方作出修正，值得慶幸的，係這情況在周二出現，而非跑馬途中的周三，而馬會方面亦宜吸取教訓，在日後遇類似事故之時，可以有更迅速的補救方案。

年年友福目標鮮明

周六賽事較屬意四班泥地一哩的「年年友福」，此駒季內目標鮮明，一心向泥地一哩進軍，而季內3戰同程不勝有位，湯普新支持有限，相信騎此系馬必會打醒十二分精神。

■長風