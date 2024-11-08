【初出馬介紹】 神駒系巴西G1冠軍登場　告東尼亮雙「劍」

聽日星期六日賽有18匹初出馬，分別有11匹自購新馬同7匹自購馬，當中有一對同主馬「劍無名」同「劍無情」，皆由告東尼訓練，雖然佢哋隸屬唔同嘅馬主團體，拔萃舊生團體同AA84團體，不過「劍」系馬主許坤華就係呢兩個團體嘅經理人。而聽日最高分嘅初出馬係沈集成馬房嘅「勇取神駒」，曾經喺巴西贏得一級賽2000米Francisco Eduardo E Linneo Eduardo De Paula Machado，來港後評81分起步。

R2 叻叻熊(PPG)

馬房：鄭俊偉

父系：Hellbent

母系：Mumford

同父系馬：馬有運、全神貫注

馬房上季至今初出即勝馬：無

R2 龍又生(PPG)

馬房：呂健威

父系：Frosted

母系：My Rachel

同父系馬：晴王

馬房上季至今初出即勝馬：龍之輝、開心寶寶、精英勇士、包裝天將

R2 幸運福星(PPG)

馬房：伍鵬志

父系：Microphone

母系：Embellished

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩

R2 錶之星河(PPG)

馬房：文家良

父系：All Too Hard

母系：Tuscany Lady

同父系馬：魅力寶駒、瑪瑙、德心知遇

馬房上季至今初出即勝馬：無

R2 駿馬之寶(PPG)

馬房：羅富全

父系：Cosmic Force

母系：Quick's The Word

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞、馬力、凱旋升

R2 棒棒糖(PPG)

馬房：方嘉柏

父系：Lonhro

母系：Sabia

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：無

R2 大千絕塵(PPG)

馬房：黎昭昇

父系：Sooboog

母系：Cersei

同父系馬：迎樂、傑出漢子、爭金奪冠

馬房上季至今初出即勝馬：超平凡

R3 金創福威(PPG)

馬房：黎昭昇

父系：Harry Angel

母系：Dubrovnik

同父系馬：馬力

馬房上季至今初出即勝馬：超平凡

R3 劍無名(PPG)

馬房：告東尼

父系：Rich Enuff

母系：Miss Two Pairs

同父系馬：氣勢、精選威、正氣青驅

馬房上季至今初出即勝馬：競駿先鋒

R3 馬鳳凰(PPG)

馬房：游達榮

父系：Divine Prophet

母系：Millenium Star

同父系馬：全城帶勝

馬房上季至今初出即勝馬：競駿皇者

R7 勇取神駒(PP)

馬房：沈集成

父系：Put It Back

母系：Romany Queen

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將

R8 深心星(PPG)

馬房：方嘉柏

父系：Deep Field

母系：Count Your Money

同父系馬：幸運旅程、中華盛景、遨遊氣泡

馬房上季至今初出即勝馬：無

R9 風再起時(PP)

馬房：容天鵬

父系：Justify

母系：Fine Scent

同父系馬：和平波

馬房上季至今初出即勝馬：中環精英、時尚風趣

R9 福祐神州(PP)

馬房：韋達

父系：Toronado

母系：Mlayhah

同父系馬：維港智能、驕陽明駒、魅力知遇

馬房上季至今初出即勝馬：無

R9 悠悠乾坤(PP)

馬房：大衛希斯

父系：Lope de Vega

母系：Happy Odyssey

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R9 輕功猛男(PP)

馬房：姚本輝

父系：Pride Of Dubai

母系：Dubawi's Image

同父系馬：威武覺醒、運高八斗、皇仁福星

馬房上季至今初出即勝馬：無

R9 劍無情(PP)

馬房：告東尼

父系：Needs Further

母系：Tycoon Sali

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：競駿先鋒

R9 非凡豪傑(PP)

馬房：巫偉傑

父系：Shamexpress

母系：Starguru

同父系馬：嘉應高昇、瑰麗人生

馬房上季至今初出即勝馬：無