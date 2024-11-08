潘明輝周末31歲生日！

今個月跑過兩次賽事，華將表現標青走勢強勁，先後有楊明綸、梁家俊、何澤堯及潘明輝輪流起孖，適逢潘明輝周末31歲生日，若然正日贏馬賀壽最好不過，騎者至今已獲11W手風順得交關，今期7駒坐騎分量十足，胯下兩匹「奇兵」俱屬實力分子，今戰定必乘勝追擊。

正所謂「業精於勤」，潘明輝今季絕早開操果然有回報，連同昨日起孖已經累積11W，騎師榜殺入前5名，剛周三夜賽憑文廐「鼓浪飛凡」爆冷贏馬，騎練攜手繼續日行一善，周末又再精兵合作，第5場「怪獸奇兵」再戰四班泥地1650米，雖然同程接連落敗，一連兩仗際遇相同，全程被迫走外疊望空推進，上仗潘明輝於中段為免蝕位，耗力搶前自行領放，末段無以為繼敗不足據，今次排有利3檔，形勢截然不同，隨時有變身能力。

嘉應奇兵再接再厲

第2場四班條件限制賽，潘明輝再為恩師賀賢旗下「嘉應奇兵」出戰，上場初出賽前被看淡下成為大冷門，走勢卻全面露光，直路未盡望空，末段卻愈衝愈勁，5駒幾乎一齊過終點，只以頸位僅負跑第4，拚後運返從化秘密練兵，加強新鮮感，原裝配搭有望於今仗擦出火花。

姚本輝配合馬房發動攻勢，今期有3駒交由潘明輝出戰，第7場「堅又威」升班負超輕磅出戰樂聲盃，上場取勝同程表現有餘未盡，實力仍未見底，盃賽當前與廐侶「陽光勇士」各為其主，必然鍊盡。尚有另一匹初出廐侶「輕功猛男」，從化4度試閘展現天生速度，4歲馬成熟漸足，火車潘繼續勇往直前，結合今戰一手實力坐騎，當有望再添頭馬兼賀壽。