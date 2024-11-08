【分分制勝】沈廐頭馬布文換潘頓　4隻贏晒！

由布文贏完的馬匹，再出改用另一位澳洲騎師潘頓，歷來共有16個例子，6駒可以贏完再贏，勝出率達37.5%，假如縮窄範圍只計算沈廐戰駒，結果「阿甘」、「躡景追飛」、「維港智能」及「燊榮之星」均能打疊贏馬，未嘗一敗，今期「富喜來」由布文贏完再換潘頓，當然值得憧憬。

第4場四班2000米草地，「富喜來」今季加盟沈廐旗下，表現循序漸進，先於田草一哩上名，翌仗轉跑谷戰亦得殿軍，上場回師大場兼跑1800米，受惠於快步速形勢，結果以3乘之先彈開亞軍「果然得」，取勝姿態出色。雖然只挫最低班對手，但本身所造時間1分47秒49，乃歷來五班田草1800米中第2快，僅僅不及「無限驚喜」1分47秒37，就算比較今季數字，亦快過二班標準時間1分47秒55，長途能力絕無花假！

「富喜來」高速制勝，賽後卻只加8分，相當着數。再看上季在47分水平先後3戰，悉數入圍，未真正成熟也可站得住腳，如今勇銳非凡，所佔優勢當然更大。另一方面，今仗潘頓重新接手策騎「富喜來」，賽前亦做足準備，兩度單跳及親試泥閘，當中10月30日一課快試，跑來充滿彈力，馬身養到脹卜卜，極惹好感。同場「符號」及「銀皇興標」慣性快開，確保步速正常，正好為「富喜來」製造一個有利後追的環境。

■明治朗