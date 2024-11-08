僅不敵桀驁之戀！直接簡單幫主隊捍衞拜仁大賽！

2400米一級賽拜仁大賽，周日在德國最南的馬場慕尼黑上演，預料有11匹來自當地及海外的3歲馬及年長馬競逐。歷來不少名駒揚威此賽，例如「真強」去年奪標後，接着在沙田攻下香港瓶。

練馬師孫天姿派出「傲天雪」角逐今屆賽事，此駒出道以來在德國較低班賽事拾級而上，已成當地馬圈美談，反映參戰此賽的賽駒各有不同歷程。

「傲天雪」擅於前領跑法爭勝，孫天姿表示︰「我今次終能派馬參加這項大賽，卻偏偏遇上近年來最強的參賽陣容，實在有點欠運。」

至於熱門之選，不得不提主隊馬「直接簡單」，此駒於季中加盟韋羨謀馬房後脫胎換骨，前仗在歐洲大賽僅以馬頸位之差不敵「桀驁之戀」而屈居亞軍，繼而上月在意大利米蘭勝出二級賽意大利馬會金盃。

韋羨謀認為「直接簡單」表現突飛猛進，歸功於改變了常規訓練及飲食，此駒下一個目標是12月的香港瓶，而本周日將首次由毛振鵬主轡。韋羨謀說：「我們想讓牠在赴港前再跑一仗，否則賽事之間相隔太遠。牠現時狀態上佳，無懼任何本地對手，今仗甚具爭勝機會。」

「真強」的練馬師費伯華今年將派出「侯爵」爭標，此駒年內至今尚未打開勝門，但演出準繩，牠與一對來自新市場的良駒「古智慧」及「蹄風麗」均被視爭標分子，其中「古智慧」與「侯爵」同屬高多芬名下，而「蹄風麗」的練馬師皮仕高爵士曾於2021年憑「登山英雌」揚威此賽。

排檔方面，「侯爵」、「古智慧」及「蹄風麗」分別排11、10及7檔起步，但此賽的起步點設於直路初段，騎師應有充足時間在預期偏軟的場地上為坐騎佔取理想位置。

慕尼黑周日將舉行4項全球匯合彩池賽事，由基杜金伯格紀念賽揭開序幕，這項賽事供在德國公開拍賣會上售出的兩歲馬競逐，參賽馬中以雄馬「騰雷威」及「神話飛驥」的賽績最佳，但後者按賽制須加磅。

此外，「直接簡單」的練馬師韋羨謀指麾下的「烽火戀曲」也不容忽視，他表示：「馬兒上仗表現失準不足為據，我們今仗安排牠戴眼罩出賽，並交由巴米高主轡，希望至少能跑入位置。」