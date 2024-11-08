【女皇伊利沙伯二世盃】李慕華道出蕾麗宮唯一缺點

2200米一級賽女皇伊利沙伯二世盃，周日在京都競馬場舉行，參賽馬中以「蕾麗宮」最具瞄頭，然而外界也關注這匹2023年希望錦標盟主能否重拾勇態。

「蕾麗宮」周三在木屑跑道上出操，最後一段以11秒完成，證明具備爭勝本錢。然而，「蕾麗宮」的弱點在於出閘不快，但幕後團隊並非安排馬兒練習出閘，而是讓牠在操練時大幅提早發力加速。

「蕾麗宮」揚威希望錦標之後，3仗的表現均較為失色，但牠除了去年擊敗一眾雄馬勝出兩歲馬大賽希望錦標之外，今年也曾在兩場經典賽事中與雄馬對壘，先在日本二千堅尼得第6名，再在日本打吡大賽得第5名，表現均絕不失禮。於日本打吡約4個月後，「蕾麗宮」在二級賽玫瑰錦標取得第5名，表現令人關注。

對於「蕾麗宮」在玫瑰錦標的表現，李慕華表示情有可原：「『蕾麗宮』休賽約4個月後復出，當時體重增加了10公斤，並非處於最佳狀態。牠出閘如往常般稍慢，繼而居於包尾位置，末段加速力不𢓾，不過不足以爭勝。馬兒雖然只得第5名，但已交出好表現。此外，『蕾麗宮』在該仗抽得大外檔，增加了爭勝難度。馬兒末段展現了一貫的衝刺力，但為時已晚。」

李慕華比較「蕾麗宮」於春天的表現時說：「牠現在的力量更為充沛，馬兒在打吡前操練時仍略見生硬，但在玫瑰錦標前的操練表現無懈可擊。馬兒出閘頭兩步出腳緩慢，讓牠無法佔取好位。今仗起步是關鍵，我希望能夠佔取中間位置，我認為牠能夠再次勝出一級賽。」

同場的「爍亮麗」周三完成賽前最後一課快操，此駒上仗在二級賽府中牝馬錦標跑獲亞軍，周日將首次出戰一級賽。「曲動心神」上仗攻下三級賽新潟紀念賽，周三在練馬師竹內正洋胯下進行1000米快操，全程以1分8秒8秒完成，末段締速11秒6。「完全完美」尚未成功攻下分級賽，但迄今6戰取得4冠1亞1季，包括摘下表列賽新潟牝馬錦標，因而被看高一線，此駒周三進行操練，狀態大勇。

「艷玫華彩」於2022年在日本橡樹大賽取得亞軍，再攻下秋華賞，此駒現時看來佳態洋溢，但今仗或需借助乾快場地爭勝，但天氣預報京都於賽日較後時間有雨。