【張基焦點】旗幟鬥士打真軍

方嘉柏經過剛周三失望的一夜，今次重返沙田賽事，無疑馬房牌面不算太強，但「旗幟鬥士」減分已多，隨時帶來意外驚喜。另外，希斯的「智跑得」落到四班操練顯然不同，換人轉跑泥地，提防措手不及。游達榮最近成績的確好，雖暫時仍未在沙田贏馬，今回有新勝馬「盈益善」轉場出戰，而「川河型駒」轉配備及減分太多，同樣不能忽視。

第10場三班1600米草地，「旗幟鬥士」一再於陣上跑錯，有時擺前走明顯不合馬性，今場連輸兩場後，最近運到從化做工夫，以往不少馬匹於從化返港後體重下跌，但此駒不跌反增加19磅屬好現象，況且今仗抽5檔起步不算差，改用冷殺手楊明綸，幕後未必希望此匹細馬落到四班孭重磅，今回隨時見真章。

第8場四班1400米草地，「川河型駒」之前評76分插班，如今落到四班肯定有着數，陣上演出無理由咁差，上仗輸完復課用交叉鼻箍試泥閘，沿途扣實未見太搶放，似乎可以做到留放，今次立即用此配備，面對此組四班對手，可變身。

第4場四班2000米草地，「盈益善」剛戰增程跑1800米一衝即贏，姿態輕鬆，游廐馬現階段可以信賴，今次轉場跑田草2000米抽4檔形勢仍好，加10磅問題不大，可期再下一城。

第5場四班1650米泥地，「智跑得」於澳洲是一哩馬，慣常戴眼罩留前鬥後跑得好，今季終於肯用眼罩卻跑短途，上仗增程跑1400米卻擺前，今次落到四班則換人轉爭泥地一哩，以往在港試泥閘識追亦唔怕食沙，仄準才轉場出擊，操練、狀態均無問題，要防。