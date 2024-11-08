【進階選項】球星配巴度深慶得人

上周夜賽後飛往澳洲實地採訪及直播今屆維多利亞打吡及墨爾本盃賽馬日，同時間亦去了華利比訓練中心觀看外隊馬晨操，以及參觀希斯家族位於墨爾本北部Euroa的私人訓練基地，即大家慣常提及的靈犀牧場。該地方的2000米草地跑道、1800米全天候跑道、2400米沙地跑道、加上1200米全天候上斜跑道（類似日本坂路），游泳池、行馬機、獸醫房、放草場等，一站式服務全自家擁有，猶如賽馬電子遊戲世界，不過這是真實版，有如此完善訓練設施，令人大開眼界，難怪希斯或部分於這地訓練的新馬來港後如此快上位交出表現，上述只是訓練基地，還未計及他們的費明頓及百肯南馬房，稍後有機會再和大家分享。靈犀設施中，最令他們引以為傲正是上斜跑道，可令年幼馬匹後莊更強壯，心肺功能更佳。

第7場「球星」來港前亦在此基地訓練，在港4捷全部靠後勁戰勝對手，這就是初期打好底的成果。上場1200米開21秒81末段，那股蠻勁比上季所見時更強，甚至比其半兄長「陽光勇士」更勝一籌，巴度是香港一眾輕磅騎師中鬥後勁最強之一，深慶得人。

第5場泥地一哩，「領創動力」季內3戰谷草全上名未勝，不過自轉配開縫眼罩後操控上明顯有改善，並非單靠放頭。早在8月尾試短途泥閘第3已走得好好，「燈塔島」子嗣本身性能已廣泛，再加上外祖父為美國泥地好手「武叔叔」，合跑此場地機會甚高，外檔夠速度上前守好位，形勢不會太差。