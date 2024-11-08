【獨門秘技】潘頓賀賢合作「有」計

潘頓今季與賀賢合作明顯減少，始終騎者現時太多馬可揀，加上賀廐又有布文可用，難免有此現象，不過在兩人季內合作7次，取得3冠及亞季殿各一佳績，唯一無獎金的「北海盜」，乃布文賽日身體不適臨時易配潘頓，今期日賽第7場又有「增有」合作，擺明車馬搏殺。

其實「增有」今場用潘頓，相信都係因布文未能造磅所致，上場季內初出用布文，跑嫌短1200米大冷門，居後末段稍追已收熱身之效，今場返兩捷路程1400米箭頭所在，最近4次同程，兩次孭132及135重磅得第4及第5，另兩次二班130磅挫「巴閉哥」，一班122磅短頭負「神虎龍駒」，今次跑評分上調的二班賽只負123磅，形勢有利，布文騎唔到即用潘頓，人馬5戰未勝但4度入位尚算合拍，坐位望贏可做到。

「逐步贏」前仗推介第3以為頗盡，結果剛戰突破三班再贏，長途馬就是銳氣比其他更重要，第4場「盈益善」今季兩戰冠亞各一，上仗谷草1800米贏兩馬位姿態未盡，仍未升班應難尋阻力。■西門獨

西門獨Q過關

第4場1盈益善

拖 5幸運同行9慶萬家11小神仙

第7場3增有

拖 5競駿輝煌11包裝天將12球星