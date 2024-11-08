【三重彩地帶】締速出色　「保」證猛料

第4場四班2000米草地，上季同班同程跑過6次，1至5檔錄得5W7P，成績突出，今場集中留意內檔馬。「盈益善」上場贏谷草屬超級馬走位，今次轉場增程似有難度，但中班長途來來去去也是這些對手，四班篤定再贏。

「符號」跨季5場非冠即亞，7歲馬迎來第二春唔會保留，換巴度看似陌生，但上季同程入Q正是這個配搭。「慶萬家」上場留得稍後，但末段追上仍有勢，今次排檔轉好可望積極一點。「閃亮老撾」投巫廐兩戰漸入佳境，突然大幅增程似有所圖。「富喜來」上場輕取五班表現躍進，上季四班6次入位，五升四必可站穩。

第8場四班1400米草地，「保羅傳奇」初出同程快跟入Q，締速快過四班標準時間，零經驗下首戰跑1400米，有此表現必屬四班過客，「保羅」系向來好鬥志，羅富全今日亦布下強陣，這類質新分子應配合出擊。

「新力好」及「龍城強將」上場同程均走外疊沒有遮擋而敗，今次排檔同樣內移，可期提升表現。「快活英雄」上次不敵「紫荊歡呼」乃好賽績，潘頓肯再騎可以信賴。「凱旋幸運」上仗遲望空後上來遲獲亞，表現有驚喜，希望可以保持，不似上季一招了。■海東