【耀眼精選】錶之星河試閘反應強

第2場四班1200米草地，只係限3歲馬匹參加，亦係季內同類型嘅賽事第3戰，頭兩次都以短距離分勝負。總場次40場，頭二馬鬥至叮噹馬頭要靠電眼判決冠軍誰屬；總場次93場更精彩，最後50米風雲色變，眼看初出嘅「綫路盈樂」可以帶到之際，外側一棚馬齊齊打衝鋒，未到終點都未知邊匹馬可成為贏家，最終前5名只響頸位內分先後，估唔到呢類原先以為過程平淡嘅BB班賽事，會出現令人熱血沸騰激戰。

鬥至難分難解嘅賽果，反映現役四班3歲質新馬實力極之接近，跑10次隨時跑出10個唔同結果，誰勝，誰負，主要睇臨場際遇及發揮。另一方面，亦代表呢批質新馬進度差唔多，暫時只具四班中堅實力，換言之新加入戰團嘅不明物體，如果有超班質素的話，隨時可以橫掃。

今次在第2場7匹新丁中，本來對「大千絕塵」最感興趣，但係排14檔配何澤堯，極有機會好似啱啱禮拜三嘅「無極勇將」，全程走三疊唔同你慳，最終直路衝近，所以博W嘅話，會考慮同樣初次露面嘅「錶之星河」。呢匹馬試閘認真考驗，一畀即有反應，完全唔似從未有實戰經驗嘅稚齡馬，「錶」系有機會繼「錶之宇宙」後，憑「錶之星河」呢匹新兵，再贏只限3歲馬跑嘅條件賽。