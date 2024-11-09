【分秒在握】直路賽控制得宜

今季大爆發的「嘉應高昇」，目前係香港短途錦標的港隊主力，而此駒兩次落敗都係不敵「氣勢」，後者今日出爭直路賽當然難小覷，但「魔術控制」同樣質新當起，絕對有力一撼強敵。

順藤摸瓜，能夠兩勝「嘉應高昇」，「氣勢」當然備受憧憬，而此駒亦未有令人失望，季內抖了足足8個月復出，照樣以1.5倍取勝，之後縱升上二班，亦以1.9倍冧莊，目前評95分，未有急在一時報名爭香港短途錦標，今次出爭二班直路賽，自然廣受注意。

不過，「氣勢」贏來1200米，今次要縮程跑直路賽，全程望空兼未有彎位回氣，對手是否有機可乘呢？最有資格挑戰此駒王座的，首推自然係「魔術控制」，此駒上季一戰谷草1000米落敗後，踏入今季卻是進步三級跳，初出首爭直路賽，即以慢步速放頭下力擒「星際快車」，以為賺步速一招了？但「魔術控制」上仗由三班跳升上G3，雖然對手大幅加強，但「魔術控制」卻能力拚入Q，僅以半馬位之微不敵「美麗第一」。值得一提，上仗「魔術控制」係蝕13分之下出戰，能夠壓倒「賢者無敵」等強手而僅負半馬位，筆者覺得已是超額完成。

「魔術控制」至今兩戰直路賽，分別交出55秒7及55秒8的高速，而馬匹前速夠快之下，又有一段頗強竄勁，跑直路賽可謂最合發揮，賠率太懸殊的話，博W我會揀「魔術控制」。

■長風

第6場 6魔術控制 3氣勢

1狀元及第 8舞林密碼