【賽後報告】天天同樂氣管多血　包裝天將騎者甩鞭

是日賽後報告撮要：

第1場：「夢幻駿駒」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂並接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，艾兆禮報告，坐騎在閘內煩躁不安，早段及中段搶口，因而於直路上受催策時未能以勁勢衝刺。

被查詢時，鍾易禮表示，他獲指示讓自外檔出閘的「星火燎原」佔取中間位置。他說，他覺得自1000米處起賽事步速加快，坐騎因而被領先馬群拋離。他說，他不願自該處起過度催策坐騎，因為坐騎是賽增程角逐，這或影響坐騎在1650米途程上交出好表現的能力。他又說，坐騎於直路早段受困而未能望空，其後未能以佳勢衝刺。小組考慮了鍾易禮的解釋以及分段步速後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

宣佈覆磅完畢前，小組觀看了巡邏影片，以確定「最多歡笑」是否獲公平出閘。小組確定此駒於開閘的同時以後足豎立，並認為應宣佈此駒為出賽馬匹。此駒必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而連續多次試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

布文（「牽旺寶寶」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於趨近1400米處時容許坐騎在尚未充分帶離「俏郎中」下向內斜跑，導致該駒失去應有的跑線及勒避。小組裁定「牽旺寶寶」起初在「喜悅一生」內側緊迫競跑，而「俏郎中」因受擠迫而作出抗拒反應，遂評定布文的不小心策騎程度屬第1級。考慮到此發現、影響情況屬第2級，以及布文的極佳策騎出賽紀錄後，小組裁定適當的罰則為予以譴責。布文因未有力策第7名馬匹「牽旺寶寶」至終點，表現未能令小組滿意，被罰款1萬元。

第2場：「志在福星」被發現右前腿擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，潘頓表示，「綫路盈樂」保持領先，其後在直路上受催策，接近170米處時跳越跑道上顏色稍異之處，自該處起對催策反應僅屬一般。他又說，他認為坐騎若加配眼罩及在跑馬地上陣或較合發揮。

第3場：「衝上雲霄」自350米處起嚴重受困而未能望空直至過了50米處後。末段在「祥龍駒」與向外斜跑的「手錶之星」之間的窄位競跑之際未能被全力催策至終點。

第4場：「銀皇興標」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第5場：「奪金精靈」連續第2次大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。「奪金精靈」必須連續多次試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：「天天同樂」氣管內有很多血。「包裝天將」接近150米處時，希威森的馬鞭意外被「巴閉哥」的騎師湯普新的馬鞭擊中脫手。

第8場：由於未能為首次上陣的「深心星」綁上繫舌帶，小組批准此駒在沒有佩戴該項配備下出賽。小組就此特發公告。賽後，湯普新報告，他於最後200米對「神來之筆」的動作未感滿意，遂在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「神來之筆」連續第3次包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。「神來之筆」必須連續2次在香港試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第10場：賽後，潘頓表示，坐騎「都靈星球」發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「和平波」自300米處起受困而未能望空直至200米處。小組向鍾易禮發出警告，事緣他於最後200米用鞭時沒有給予「快路」機會就鞭策作出反應。