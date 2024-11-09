【論戰天下】蕾麗宮勝望最高

今次轉播賽又分上下半場，上午先有日本京都競馬場女皇伊利沙伯二世盃，李慕華坐騎「蕾麗宮」只要有正常發揮，奪標呼聲甚高。

S1-1：日本兩歲新馬賽揀馬以大騎師、綵衣及血統依歸，李慕華坐騎「澳洲之巔」是「神威啟示」加上皇冠橡樹賽得主「慕仙」的結晶品，良血馬以3億3千萬日圓售出，以血統計初出跑2000米冇問題。

S1-2：「群石齊飛」去年尾兩歲在阪神一出即勝2000米，可見這匹「大鳴大放」子嗣實力非凡，但今年1月幼駒錦標得第5名後缺陣多時，上月中復出在新潟追回第3名，開氣後增程兼強配，目標所在。

造王侯爺放出叫胡

S1-3：大和田成訓練的「造王侯爺」自轉跑泥地中長途後表現穩定，本身屬前置馬，經常佔到形勢之利，上場初上兩捷馬賽仍得季軍，美浦訓練之馬以往在京都上陣一樣可以交出水準，由見習生換上莫雅，排3檔起步貼欄叫胡。

S1-4：「勇天神」去年暑期於福島新馬賽一出即勝2000米，其後轉戰泥地愈跑愈短，不過看來對這匹「滿樂時」子嗣更合腳法，上場初跑兩捷馬賽，大熱門力追不及，今仗由新人吉村誠之助換上杜滿樂，補中決心昭然，值得睇好。

揮盾攻擊爆發力強

S1-5：「也文」系向來是武豊支持者，「揮盾攻擊」上月在京都競馬場初出跑1800米，末段在外欄衝刺，雖然贏馬距離不遠，但看豊哥手勢，根本是馬帶人衝，這匹灰色「北部玄駒」子嗣爆發力強，現時增程跑2000米更合。

S1-6：出自父系「酒國琴音」的美國產馬「顯要之位」至今出賽6次全入三甲，今仗初次於關西作賽跑右轉，不過本身跑法主動且乾濕泥地皆宜，相信有力克服，1800米途程比一哩更為理想。

完全完美精壯如牛

S1-7：全場唯一3歲馬「蕾麗宮」代表週日賽馬團體，力圖替這件綵衣延續此賽勝仗。「蕾麗宮」去年擊敗雄馬贏希望錦標，今年跑日本二千堅尼及打吡均發揮失誤，上場回師雌馬賽玫瑰錦標馬有人冇，今場抽到7檔，李慕華守到靚位發揮醒醒定定，勝望甚高。

「完全完美」產自愛爾蘭高多芬賽駒，身形精壯如牛的雌馬，媽媽Missunited於10年前在雅士谷金盃跑第2名，氣量充沛，西塚洸二換上坂井瑠星，加強配搭挑戰「蕾麗宮」。絲綢賽馬團體一對「爍亮麗」及「金輝佳作」分別扳大頭用馬昆與莫雅，「爍亮麗」演出準繩變速力強，京都相對較短直路應合；「金輝佳作」上屆第6名，良血馬出賽次數未算多，底牌未揭亦有望闖入前列。

千億星輝人馬合拍

S1-8：「千億星輝」兩歲時很早已展現潛力，3歲初期更挑戰分級賽，雖然已相隔一段時間未勝，但其實亦經常跑入前列，重配坂井瑠星人馬合拍，右轉馬場過往根據亦較多。