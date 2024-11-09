【論戰天下】侯爵拜仁大賽秤先

今次轉播賽又分上下半場，晚上轉播德國慕尼黑拜仁大賽，高多芬的「侯爵」迎戰「蹄風麗」。

S2-1：「神話飛驥」評分在此組最高，首兩戰只以極短距離得亞軍，上場於杜賽爾多夫加佩眼罩貼欄一放到底，擊敗同場「駿快靈」，今轉回面箍增程爭一哩，再放鬆點跑應可扳到。

拼馬力慕尼黑主場

S2-2：「拼馬力」今年6戰半數上名演出穩定，慕尼黑更儼如其主場，上仗小休復出1400米掟出外欄追回第3名，若鞍上人落力點應有亞軍，熱身後出爭級數相若賽事，對手未見增強，有力補中。

S2-3：「耐力之子」過去在慕尼黑馬場2000米兩戰全勝，剛戰於同程跑軟地，沿途領先，直路打幾鞭即加速帶離對手大勝，表現令人眼前一亮，雖然今次對手增強，但本身負磅驟減，乘勝追擊。

侯爵賽績硬淨秤先

S2-4：高多芬一對來自不同訓練基地，費伯華訓練的「侯爵」今年只出賽3次拚搏有度，以去年巴黎市議會大賽不敵「鮮紅葉」，而前仗尚蒂伊大賽只負於去年此賽冠軍「真強」鼻位而壓倒「譽滿杜拜」，以及上場負於「歌利巨人」戰績，在此組應夠贏。

英國代表「蹄風麗」上場在英國冠軍雌馬錦標負於實力強勁的「幻夢逸想」非戰之罪，騎練2021年憑「登山英雌」勝出此賽，重溫舊夢亦非不可能。主隊陣營中，一對剛在歐洲大賽不敵「桀驁之戀」的「直接簡單」及「龍踏浪」機會較高，尤其「龍踏浪」出道至今只一次不入前3名演出極準，6月巴登經濟錦標曾力逼「月正滿天」，哩半亦屬強項。「直接簡單」新近在意大利馬會金盃重開勝門，毛振鵬已連贏兩屆，不可不防。