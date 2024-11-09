【世界觀】高多芬拜仁大賽雙箭頭

周日轉播賽又再雙料娛樂，日頭先送上響日本京都競馬場上演嘅女皇伊利沙伯二世盃賽日，夜晚畫面轉到德國，轉播今年歐洲最後一場G1拜仁大賽，賽馬界巨人高多芬有機會由日本威到去德國。

高多芬今年成績反彈，截至啱啱禮拜五，藍衣兵團響全球累積取得470W，當中26W嚟自G1，響上個禮拜嘅美國育馬者盃兩天賽期，首日賽事先有Immersive以不敗姿態捧走育馬者盃兩歲雌馬大賽，次天再有「桀驁之戀」重奪育馬者盃草地大賽。響今屆女皇伊利沙伯二世盃，高多芬派出「完全完美」參戰，呢匹出自「戲劇泰斗」嘅4歲馬女至今6戰交出4W2P，最叻只贏表列賽，今次首度挑G1，助理練馬師田代信行認為萬事俱備，有信心可以一撼強敵。田代信行話「完全完美」跑完上仗之後，體力恢復得好快，復課保持勇態，過往雖然主要響左轉馬場獲勝，但係跑右轉一樣冇問題，前仗角逐G3人魚錦標跑第3名，就係響京都競馬場取得。

古智慧侯爵各為其主

至於德國拜仁大賽，高多芬擺出雙箭頭，派出由艾柏賓主理嘅英國代表「古智慧」，同埋嚟自法國嘅「侯爵」爭標。艾柏賓話一早就鎖定「古智慧」出戰拜仁大賽，贏唔贏到就要視乎場地，希望臨場偏黏軟，咁就啱晒馬匹發揮。同主「侯爵」響上個月底嘅G2巴黎市議會大賽，只係輸畀「歌利巨人」個幾馬位跑第3名，高多芬法國代表Louise Benard表示「侯爵」一向都好準，服役以來從未令佢哋失望，相信今仗會繼續交出驚喜演出。