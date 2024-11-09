【世界觀】李慕華雌馬G1成績亮麗

日本女皇伊利沙伯二世盃，近年成為4歲馬嘅天下，近10屆賽事有7匹盟主以4歲馬身份捧走錦標。能夠以下犯上、以3歲馬身份脫穎而出，就分別有2017年冠軍「魔族之鳥」同埋上年「寬道路」。老馬響呢場馬女大賽就比較蝕底，只得2020年成功衞冕嘅「旺紫丁」，可以響5歲時獲勝。賠率方面，當地第3熱門往績最好，近10屆4冠3季，上名率七成。頂頭大熱表現唔差，取得2W4P，上名率六成，反而次熱最差，頭馬紀錄係0，上名次數亦只一次。除咗2021年「紅線情牽」贏馬一屆三甲爆出驚人冷門之外，賽果通常傾向正路。

李慕華今年初響杜拜落樓受傷抖咗一大輪，但復出之後頭馬1匹接1匹，今季暫時有152W響手，拋離第2位嘅川田將雅29場，極有機會再次登上日本冠軍騎師寶座。李慕華騎雌馬特別有一手，自舊年起跑過9場雌馬一級賽，交出3冠3亞2季1殿，全入前4。歷來響女皇伊利沙伯二世盃往績亦唔錯，18度參與，分別響2008年、2020年及上年，憑Little Amapola、「旺紫丁」同「寬道路」3奪錦標，僅次於曾4勝此賽嘅武豊，今屆李慕華夥拍3歲馬「蕾麗宮」上陣，上年響希望錦標贏到成班馬仔無得跑，今年繼續挑戰雄馬三冠賽就完全唔夠鬥，改戰只限雌馬角逐嘅G1，面對同性別對手，可望打開今季勝門重振聲威。