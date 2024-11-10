又贏兩場G1　麥道朗反先莫雅做全球一哥！

估唔到今年嘅浪琴表全球最佳騎師，可能要鬥到最後兩場一級賽先至知道鹿死誰手。喺尋日澳洲墨爾本嘉年華最後一日賽期前，莫雅以150分排第1位，而麥道朗就以132分僅隨其後，但落後18分，以為好難追啦。點知呢位即將來港客串嘅好手，尋日喺費明頓馬場大發神威，分別憑「花城日暖」(Sunshine In Paris)、「精緻之道」(Via Sistina)捧走冠軍短途錦標同埋冠軍錦標兩場一級賽，令佢喺浪琴表全球最佳騎師榜增添24分，目前以156分反先莫雅。

睇番今年嘅浪琴表全球最佳騎師排位榜，只餘下兩場賽事畀騎師爭分，就係今個月17號於京都競馬場舉行嘅一哩冠軍賽同埋24號上演嘅日本盃，咁啱莫雅現時於東瀛客串，呢兩場G1分別為外隊馬「卓倫谷」(Charyn)及「多產巨匠」(Auguste Rodin)效力，只要佢可以贏多一場，就可以重上榜首，睇嚟今年浪琴表全球最佳騎師獎要鬥到最後一場喇。

講起麥道朗，今個墨爾本嘉年華真係威風八面，事關佢夾埋贏咗11W，打破自己2021年贏10場嘅紀錄，早前於覺士盾大炒對手嘅「精緻之道」，尋日角逐2000米一級賽冠軍錦標再下一城，以兩個多馬位之先輕鬆擊敗另一匹由華禮納訓練嘅賽駒「愛天仙」(Atishu)，包辦一條馬房Q。至於去年先後攻下考菲爾德盃及墨爾本盃嘅「不戰而勝」(Without A Fight)，尋日久休復出於此賽後上得季軍，且看後駒是否如期來港出戰香港瓶啦。