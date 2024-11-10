火車潘堅勁　今屆有份爭騎師賽席位！

今季國際騎師錦標賽將於下月4日於跑馬地舉行，12名星級騎師將同場較量，8名海外騎師為莫雅、麥道朗、布宜學、巴米高、簡國能、川田將雅、金美琪及杜苑欣，而香港則有4個名額，包括上屆騎師賽冠軍何澤堯及香港冠軍騎師潘頓，尚有兩席將給予於下周三賽事結束後，在騎師榜上排名最高的兩位騎師，布文目前以19W居騎師榜第2，如無意外會佔一席位，而最後一席將由田泰安、潘明輝、蔡明紹及霍宏聲等爭奪。

潘明輝今個暑假提早開工，結果天道酬勤，不僅令自身體能狀態提升，亦得到練馬師的肯定，最終反映在開季的亮眼成績。火車潘於首8期賽事中僅兩次無頭馬，並取得7W。騎者滿意開季成績：「開季成績較我預期中理想，感激眾練馬師在季初給予我這麼多機會，縱使在10月沒有太多勝仗，但仍能保持一定數量的坐騎，可以穩定地出賽，自然會更多機會爭勝。」

今季成績令人喜出望外的潘明輝，剛周六更憑「嘉應奇兵」及「堅又威」起孖，目前已累積13場頭馬，僅以較少亞軍落後田泰安排騎師榜第5位，絕對有機會繼2018年後，再次出戰國際騎師錦標賽。面對這次機會，潘明輝說：「明白到爭取到國際騎師錦標賽參賽資格是不容易的，香港有很多世界級騎師，而我會保持平常心去看待，因為我在季初也沒有料到自己有機會爭逐騎師賽一席位，幸好開季至今坐騎數量較以往多，令我感到有機會去挑戰。現階段不會管那麽多，只要每一場做好自己，如果能入選當然最好，但若然未能如願，也不會感到太失落，畢竟現時成績已很好。」

太陽勇士周三夠照

潘明輝主要競爭對手田泰安，周三谷戰將停賽，將是一個絕佳機會給予對手超越，潘明輝目前暫卜定6駒上陣，當中「太陽勇士」、「電路七號」及「永勝金駒」上仗均入Q，再出絕對有力爭勝，而「伊臣」經過上季調整評分後，季內復出首戰已獲季軍，熱身過後亦不容忽視。