田泰安周三停賽蝕晒底　聲仔神童有份追！　

與潘明輝開季手風不同的田泰安，這名毛里裘斯籍騎師開季頭3期賽事食白果，但開齋後成績開始穩定，目前與潘明輝同得13W，以較多亞軍暫壓對方排騎師榜第4。田泰安坦言今季的確比較慢熱：「因為我8月尾去了日本參加世界星級騎師賽，所以季初需要更多時間去了解馬匹狀態，感謝練馬師及馬主的信任，我目前對成績感到高興。」近年身為國際騎師錦標賽常客的田泰安表示，能夠與一眾世界級騎師同場較量感覺十分奇妙，會盡力爭取每一場頭馬，希望可以再次參與此項盛事。

田泰安上周三在谷草賽事衝破個人在港700勝大關，剛周六又贏出「手錶之星」，可惜今次周中夜賽要停賽一天，只能期望周日復出再搏殺。

霍宏聲望彌補遺憾

目前累積9場頭馬的霍宏聲，上季爭取國際騎師錦標賽未竟全功後，他希望今季不會重蹈上季覆轍：「我真的非常希望參加，我從小開始便有觀看國際騎師錦標賽，明白這項賽事對騎師有十分重大的意義。上季我以非常輕微之差失去參賽資格，希望在截止前的賽事可以爭取更多頭馬，讓我可以首次在此項盛事中亮相。」

不過，霍宏聲目前已落後田泰安及潘明輝4場頭馬，反先並不容易，而在周三跑馬地賽事，他的好拍檔廖康銘分別將「大番薯」、「炯炯有神」及「超勁寶寶」交由其執韁，加上剛戰在港初出即勝的游廐「競駿皇者」以及今季未甩獎金的姚廐「綠族威」，亦有權追貼對手。

蔡明紹不甘後人

另外，蔡明紹剛戰憑「魔術控制」取得季內第11場頭馬，同樣努力爭奪最後出線席位。而在下周三賽後才會定出今季國際騎師錦標賽陣容，結果令人期待。