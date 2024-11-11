【分秒在握】敷衍安排哭笑不得

筆者之前曾經兩度指出，馬會在疫情之前，其實係有提供從化試閘相片予各大傳媒，而疫情期間關卡重重，中斷相片輸出亦可以理解，但現時每星期，過關北上人次每創新高，換言之已全面復常。今次四班1000米的「電路七號」上仗獲亞表現復甦，馬房鬥志好，一於支持。

當普羅大眾都北上消費成風時，筆者實在看不出，要提供從化試閘相片有何困難，甚至乎筆者更曾經提出，聘請一位當地兼職攝影師，主要拍攝試閘相片，其實不會花費太大。千呼萬喚之下，馬會終終在早前發布了一些從化相片，筆者看過相片後，實在忍不住大笑起來。話說該批相片，係馬匹試閘前的單馬相，而且殘缺不齊，而更令筆者覺得好笑的，係竟然一張馬匹試閘衝線相片也沒有。如此安排，實在係敷衍得可以，究竟「有做」與「做好」，是否很難理解呢？而這樣的「成品」，過得人，又能否過得自己呢？筆者除了大笑，實在不知還可以說甚麼了。

電路七號鬥志如虹

剛周日賽事，最令筆者欣賞的，係巫偉傑馬房的「魔術控制」，雖然面對名氣大、實力強的「氣勢」，但全程都以爭勝為目標，毫無退縮之意，在馬場上，能看到類似的鬥志如虹鏡頭，正正係馬迷所樂見。周三谷戰巫廐出馬中，以四班1000米的「電路七號」最可取，此駒上季由東廐來投之後，已經在此程贏過，一輪減分回氣之後，上仗雖然票數冷落，一樣力拚下僅負頸位，試準後今次捲土重來，馬匹有實力、馬房鬥志好，一於支持！

■長風