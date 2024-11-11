56歲想重跨馬背　杜美爾老竇申請復牌被拒

香港馬迷對於前南非冠軍騎師Andrew Fortune嘅名字未必認識，但一提到佢嘅囝囝，响2019年曾跨季短期在港上陣嘅杜美爾，相信大家都會有印象，當年Andrew Fortune亦有陪伴杜美爾來港發展，而呢位56歲嘅冠軍級人馬，上星期就被南非賽馬拒絕佢復牌再做騎師嘅申請。

Andrew Fortune其實早於5月已經入紙申請再做騎師，而佢亦喺年初為咗今次復出，積極策騎減磅，然而南非賽馬會將其申請押後處理，延至上星期才宣布申請不被接納，當事人對此極表失望，會否進一步訴諸法律行動，Andrew Fortune透露暫未有任何具體決定。

Andrew Fortune南非馬圈絕對係傳奇人物，並非因為係冠軍咁簡單，而係盛年時期曾經濫藥，為戒除惡習退出過馬圈，及後復出事業能夠重返巔峰，登上冠軍騎師寶座，直至2017年因背傷舊患掛靴，曾經出任太太Ashley嘅副手，協助訓練馬匹，亦曾經係杜美爾嘅經理人，目前Andrew Fortune與太太雖已移居澳洲，但亦不時穿梭澳洲及南非兩地。