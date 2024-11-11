【賽馬以外】睇吓參考賠率　香港國際賽有眉目

嚟緊禮拜日先跑3場香港國際賽嘅預賽，依家咁快就講國際賽，似乎有啲早。不過，話咗話仲有一個月先舉行遮，但如果有心遠征香港，呢一刻已經部署緊，或者落實起行，唔通真係去到今個月尾先決定咩，所以大約有咩外隊馬匹參戰，心水清或者跟開海外消息嘅馬迷，應該心中有數。

老實講，十幾年前筆者唔覺得香港國際賽係咩一回事，喺香港就話大件事遮，但距離世界馬壇盛事仲有一段距離，好多時都係啲歐洲二級賽駒，或者係啲日本贏唔到G1嘅馬嚟香港，希望攞尾彩。不過，重金之下必有勇夫，隨住獎金不斷提升，依家嘅香港國際賽日的確受到全球關注，只要睇吓澳洲、歐洲同埋日本啲賽馬網頁，都有唔少香港國際賽嘅消息就知，同埋就算計賽事水準，筆者都覺得無疑與歐洲啲傳統大賽好似英皇錦標、凱旋門大賽、日蝕大賽有距離，但如果同澳洲比較，香港盃、香港一哩錦標同埋香港瓶嘅水準真係唔差，香港短途錦標就因為通常主隊混戰，就難啲比較。

近年香港國際賽，主隊成績都唔錯，除咗香港瓶真係搞唔掂，其餘3項一級賽嘅成績驕人，香港短途錦標固然極少甩拖、香港一哩錦標近年就有「美麗傳承」、「金鎗六十」喺到，搞到外隊冇晒符，而香港盃就有馬王「浪漫勇士」領軍，就連日本佳駟都難越雷池半步。咁今季又會點呢？

無疑最終有咩參戰馬都未知，但只要睇吓啲外國網站，會有呢4場一級賽嘅參考賠率畀大家睇。先講吓香港瓶，某啲外圍網站暫時將今年5月尾遠征香港捧走遮打盃嘅「桀驁之戀」列為大熱門，次熱就係最近復出嘅前考盃、墨盃雙料冠軍「不戰而勝」，第3熱門古摩亞嘅「維肖維妙」，但後駒啱啱先因健康有潛在風險唔畀跑墨爾本盃，能否順利來港亦有變數。咁香港馬呢？最熱竟然係新勝莎莎婦女銀袋嘅「安騁」，就知主隊有幾強啦。

香港短途錦標又點呢？希斯嘅「嘉應高昇」係一面倒大熱門，竟然唔夠2倍，睇嚟各界都對呢匹仲未贏過一級賽嘅4歲新星信心十足，反而次熱就得意啲，就係日本代表「賢德之君」，當然佢啱啱贏完日本短途馬錦標，都有啲卡士，但點都估唔到會熱過「加州星球」嘅，而美國馬「勇幹探」就係第4熱門。

香港盃有「浪漫勇士」喺度，外圍都係一致睇好，暫時又係唔夠2倍，暫時日本三冠馬后「自由島」率先話嚟香港，目前列為5倍次熱門，始終上仗復出跑秋季天皇賞表現平平，要威脅「浪漫勇士」真係唔容易。至於尋日贏女皇伊利沙伯二世盃嘅「艷玫華彩」，目前賠率係12倍。

反而香港一哩錦標嘅賠率真係幾平均，始終冇咗「金鎗六十」，今季變亂局嘅機會唔細，就算有何澤堯認證，「錶之銀河」喺外圍都有5.5倍，同澳洲代表「好天朗」，日本代表「遠觀天象」同埋「匯兩川」嘅賠率一樣，4駒並列大熱門，反而贏過董事盃嘅「遨遊氣泡」有10倍。睇完呢4場G1嘅參考賠率，估計今次主隊喺國際賽坐二望三，應該係一個好合理嘅估計啩。

■山無陵