上次1200時間歷來第3快　嘉應高昇周日又擺擂台！

「嘉應高昇」近仗表現優異，目前評分已升至127分，迅速躋身香港短途精英之列。練馬師大衛希斯已為此駒報爭將於週日（11月17日）在沙田舉行的中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米二級賽，為下月進軍浪琴香港短途錦標1200米一級賽作準備。

現年4歲的「嘉應高昇」父系出自「特快班車」，上月曾以1.3倍大熱門身分角逐二級賽精英碗1200米，陣上表現無懈可擊，最終以一個半馬位之先輕鬆掄元。

回顧沙田1200米草地賽歷來的贏馬時間，「嘉應高昇」上仗造出的1分07.57秒屬歷來第三快。為備戰迄今第2項二級賽，「嘉應高昇」上週五（11月8日）在從化參加了1200米草地試閘，沿途走勢輕鬆，最終在未受催策下以首名衝線，締速1分11.95秒。

大衛希斯說：「田泰安非常滿意『嘉應高昇』的狀況。馬兒在從化試閘時表現良好，走勢暢順，在未受催策下發揮仍佳，而這次的賽前部署也與過往數仗相同。我認為牠的狀態與上仗賽前不相上下。」

「我認為馬兒在負磅上越來越佔優。牠以往要負重磅上陣，甚至曾比同場對手多負20磅之多，但今仗則可與對手平磅角逐，更有利牠爭勝。」大衛希斯說。

馬會短途錦標（前稱香港短途錦標預賽）於2007年增程至1200米，而「嘉應高昇」今次將力爭成為自2007 年以來第4匹在同季連勝精英碗及馬會短途錦標的賽駒，與「錶之未來」（2021年）、「旺蝦王」（2018年）及「紅衣醒神」（2017年）看齊。

大衛希斯表示︰「『嘉應高昇』今次試閘的表現看來較上仗賽前的一課輕鬆試閘（10月10日）稍勝一籌。馬兒今戰面對的對手與上仗大致相同，所以牠應該可成為熱門之選。」

單以香港短途賽駒而論，「嘉應高昇」的本地評分目前只僅次於因傷缺陣的「金鑽貴人」（132分），而「加州星球」則以126分緊隨「嘉應高昇」之後。

今屆浪琴香港國際賽事將於12月8日在沙田舉行，當日其中一項焦點賽事為浪琴香港短途錦標，而大衛希斯曾於2002年憑「更歡笑」摘下該賽桂冠。