天天系今季連番死火　Win神幫手破局！

嚟緊12月4日就會上演一年一度的香港國際騎師錦標賽盛事，縱然何澤堯上屆勇奪桂冠自動入圍，今屆不用爭奪騎師賽席位，但Win神近期一樣交出成績，計埋剛周六贏出「超旺財」，頭馬數字已升到15W，騎者近9期賽事8次有馬贏，演出完全着晒火，今次谷草夜賽，何澤堯有不少質態兼備坐騎，建議各位再追買Win神獨贏過關！

何澤堯近期谷草場地同樣成績驕人，近4次就有3期交出頭馬，今次有多匹坐騎值得留意，第1場五班2200米的「皇金風速」，賢廐慢熱新西蘭馬上季尾執2W開竅，到今季初頻頻出賽，跑過4仗雖未入圍，但已有多次接近走勢，上次改爭泥地一樣跑近得第5名，回師有把握的谷草贏馬路程，熱夠身可加入戰團。

第3場四班谷1650米的「天天得樂」，上季尾在田草1400米擊敗蔡廐質新馬「神馳」掄元，加分後今季仍留在四班，可見有班次優勢，跑過兩仗一次第6名及一次得第7名，埋門更3度拍跳力磨狀態，今次轉場對手減弱，再用好拍檔何澤堯，呢件綵衣今季多次成熱門敗陣，手風確是麻麻，睇吓今次Win神可唔可以幫馬主蘇啟聲贏番場。

第5場四班1200米的「陽光寶貝」，則是現時練馬師榜領先的伍廐戰駒，上次在泥地輕取「有派頭」兼捧盃，自購馬已搵到正確操練方法，評分可望繼續反彈，打疊再贏絕不出奇，排在3檔亦易發揮。

第9場三班1200米的「勇威神駒」，同樣是新勝當弗分子，此匹2022年香港拍賣會780萬最貴貨，至今累積3場頭馬均來同程，可見路有專長，此匹沈廐馬剛戰以逾一乘之先力壓「競駿天下」，拋開季軍「翠湖烈風」更達4馬位，表現出色。今次加分後重返三班負磅驟減，上次幫手贏馬的布文分身不暇，要再騎同場柏廐「鈁糖武士」，何澤堯接手「勇威神駒」戰意無減，買三重彩及四重彩要兼顧。