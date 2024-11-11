【谷勝率超標！】翻版羅拔柏迪臣　擔正馬場黑夜之神？

好多人都覺得，新練馬師游達榮同荷里活型男羅拔柏迪臣撞樣，其實驟眼睇，真係有幾分相似，羅拔仔早兩年做過新蝙蝠俠，票房仲唔錯添，而馬場呢一位羅拔柏迪臣，今季似乎想取代方仔做新黑夜之神！

游達榮現時所取4場頭馬俱來自谷草，而且在谷草派馬次數只有15次，卻取得4冠3亞佳績，谷戰勝出率達26.7%及入Q率達46.7%，乃各馬房中最高，可見練者專注谷草出擊收到極佳效果！今次谷夜，練者派馬繼續貴精不貴多，共派4駒集中火力出擊，「競駿皇者」新勝再臨，連同「得勝多」及「好好心得」轉場配合攻勢，不妨買獨贏過關！

今次有兩組四班1650米，其中第3場游達榮所派「得勝多」作馬房報名首選兼用王牌出擊，戰意十足。雖然此駒本身跑谷草未曾上名，但曾在三班谷草得殿軍，可見跑急彎也適應。轉投游廐後已上陣一次，在田草1600米撼強手無利可圖，賽後減兩分，今次在四班只負119磅甚輕，有助反彈。練者對於此匹7歲馬亦有耐心，安排「得勝多」上仗後再往從化，於當地回一回氣再於草地拍跳兩課，狀態有望提升，獨贏可捧。

第9場三班1200米，「競駿皇者」3歲自購馬於7月尾在港開操，卻能在上仗初出於谷草日賽同程輕勝，10月尾令人驚喜。上仗前試過3課大閘，雖然首次試泥閘大敗，但之後再試勻谷閘及田草閘才跑，相當積極。雖然10月27勝後未有再試閘，但也有兩課拍跳，其中一課更是由上仗贏馬騎師霍宏聲負責，準備認真。上次一衝奠勝局，末段造22.91，乃全場唯一造23秒內最快時間馬匹，操足再攻勝途，擺明決心添食。

此外，第8場「好好心得」轉投游廐後今季兩仗都是出戰首本泥地一哩，前仗跟前而上仗留後追，走勢俱不差。8歲馬本身已被定型為泥地專材，轉戰谷草很可能被忽視，游達榮接手此駒後一連兩仗作配備改動，今回再安排除綁脷帶及轉場，戰意可取。尚有第2場「奮鬥輝煌」也是由泥轉谷，留意剛周六游廐有「川河型駒」轉倉第2仗即名次大幅躍升獲季軍，「奮鬥輝煌」上仗敗後拍跳兩課，要小心！