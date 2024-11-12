周末考菲爾德仲要鍊兩場G1　麥道朗星期日報到即刻上場

麥道朗呢個星期日就會重臨客串，展開佢嘅一個月嘅客串期，不過來港行程相當緊密，星期日先至殺到，因為星期六佢仲要响考菲爾德，為波士華禮納出戰兩項一級賽，分別為一千堅尼錦標，與及羅柏奇勒爵士錦標。

尤其係响由3歲雌馬出戰嘅一千堅尼錦標，麥道朗坐騎「陽光小姐」(Aeliana)响今場力爭三連勝，更被當地博彩公司捧成今場大熱門，睇嚟老麥亦唔想錯過爭取G1頭馬機會，雖然周末出戰呢兩場都係一級賽，但因為並非全球百大一級賽，就算贏馬，亦唔會令佢係分數方面，可以逐步拋離莫雅。

目前响全球騎師排行榜，由於麥道朗連勝兩項G1，目前積分已經反先莫雅，前者暫以156：150六分之距領，依家就要睇埋莫雅日本客串最後兩個機會，分別係本月17號於京都競馬場舉行嘅一哩冠軍賽同埋24號上演嘅日本盃，分別策騎「卓倫谷」(Charyn)及「多產巨匠」(Auguste Rodin)，能否搶分成功反先。

至於本周末考菲爾德賽事，將於明日進行排位，相信麥道朗响呢日賽事都不乏支持，加埋兩場重頭戲，睇吓佢星期日趕嚟香港出賽之前，能否响澳洲賽事贏馬以壯行色。