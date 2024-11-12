薛恩夥拍好天朗　下月重臨出戰香港一哩錦標

緊接而來嘅12月香港國際賽，東瀛大軍固然係外隊嘅主要陣營，更難得就係澳洲方面，據當地透露，將會有3匹實力賽駒征港，其中香港馬主名下嘅「好天朗」(Antino)，練馬師高亮能透露此駒將會出戰香港一哩錦標，並且落實由老香港薛恩執掌帥印。

雖然「好天朗」上周末響維省冠軍一哩賽之中，係由薛凱華出戰，力追不及以半馬位飲恨，敗於希斯三位公子訓練嘅「樂觀派」，不過呢場因為薛恩停賽關係，先至由薛凱華做替工，其實前一仗由薛恩跑杜勒讓賽，人馬大勝而回交出亮麗表現，今次征港回配薛恩，以騎師對於香港競賽環境嘅熟悉程度，用人方面擺明有針對性部署。

去屆墨爾本盃冠軍「不戰而勝」(Without A Fight)，剛剛響春季冠軍錦標久休復出，敗於今季巔峰「精緻之道」與「愛天仙」得第3，因傷休戰一年復出仍有此水準，由於今季用得少，幕後亦樂於安排此駒來港，出爭2400米香港瓶。

尚有報名出戰香港短途錦標，由馬漢雅訓練嘅「摯誠推介」(Recommendation)，上周四響費明頓舉行嘅1000米表列賽，由薛恩加拚以一馬位之差跑獲季軍，亦為今次遠征香港做好最後檢閱。