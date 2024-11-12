【初出馬介紹】 神仙PPG喺時候嚟料？

聽晚谷草夜賽有5匹初出馬，悉數為自購新馬，當中過往初出PPG成績優異嘅蔡約翰派出「真心傳奇」同「星河勇士」，分別用上潘頓同湯普新。嚟到11月中，蔡約翰差唔多係時候發力，就睇吓可唔可以靠呢兩匹初出PPG帶起馬房嘅功勢啦。

R3 越駿開心(PPG)

馬房：巫偉傑

父系：Magnus

母系：Siennas Fury

同父系馬：保羅承傳、人和家興

馬房上季至今初出即勝馬：無

R5 真心傳奇(PPG)

馬房：蔡約翰

父系：Havana Gold

母系：Gladiatrix

同父系馬：美麗奔馳

馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢、以戰常勝

R6 星河勇士(PPG)

馬房：蔡約翰

父系：Rubick

母系：Search The Stars

同父系馬：球星、包裝天將、新幹線

馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢、以戰常勝

R7 東方魅影(PPG)

馬房：大衛希斯

父系：Mikki Isle

母系：Palatine Hill

同父系馬：有你有我

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R7 金滙千帥(PPG)

馬房：賀賢

父系：Darci Brahma

母系：Flying Firebird

同父系馬：得勝多、極速滿貫、歡樂至寶

馬房上季至今初出即勝馬：無