【初出馬介紹】 神仙PPG喺時候嚟料？
2024年11月12日 14:10
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蔡約翰過往初出自購新馬嘅成績優異。
聽晚谷草夜賽有5匹初出馬，悉數為自購新馬，當中過往初出PPG成績優異嘅蔡約翰派出「真心傳奇」同「星河勇士」，分別用上潘頓同湯普新。嚟到11月中，蔡約翰差唔多係時候發力，就睇吓可唔可以靠呢兩匹初出PPG帶起馬房嘅功勢啦。
R3 越駿開心(PPG)
馬房：巫偉傑
父系：Magnus
母系：Siennas Fury
同父系馬：保羅承傳、人和家興
馬房上季至今初出即勝馬：無
R5 真心傳奇(PPG)
馬房：蔡約翰
父系：Havana Gold
母系：Gladiatrix
同父系馬：美麗奔馳
馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢、以戰常勝
R6 星河勇士(PPG)
馬房：蔡約翰
父系：Rubick
母系：Search The Stars
同父系馬：球星、包裝天將、新幹線
馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢、以戰常勝
R7 東方魅影(PPG)
馬房：大衛希斯
父系：Mikki Isle
母系：Palatine Hill
同父系馬：有你有我
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R7 金滙千帥(PPG)
馬房：賀賢
父系：Darci Brahma
母系：Flying Firebird
同父系馬：得勝多、極速滿貫、歡樂至寶
馬房上季至今初出即勝馬：無