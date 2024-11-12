【蹄聲妙影】救人一命　勝造七級浮屠

啱啱舉行完嘅樂聲盃賽馬日，一如以往場內擺放咗電器檔攤，當中有不少折扣，供入場人士及遊客選購，估唔到佢哋購買力都唔弱，而有位行家仲畀咗4千幾蚊買咗個電子智能鎖，幾乎仲想買埋按摩椅，突然間咁大手筆，睇嚟最近喺投注上應有唔少斬獲。

至於東星就趁開跑前，都走咗公眾席電器攤檔一轉，影吓啲場面相，仲即場買咗個充電鬚刨，出面賣緊6舊，優惠價4舊半，仲有一年保養，相當抵玩，不過畀錢嗰陣先發覺銀包喺終點位記者室，但礙於付款只限畀現金或八達通，後者亦冇連結手機，東星一度想放棄，皆因開跑後就冇時間再過嚟，點知個職員反應超快，立即問我有冇Payme ，由佢即時代購，呢啲咪就係服務態度囉。

講開反應快，同啲馬場客服姐姐傾開，原來幾年前有個男性馬主一度喺高層廂房不省人事，好在現場有兩位曾經係紀律部隊嘅保安識急救，即使當時身處疫情，但係為咗救人二話不說，一個即時按摩佢心臟，另一個猛做人工呼吸，好好把握黃金救援期，最後成功將個男性馬主由死神手上扯番出嚟，事後馬會都頒咗個嘉許狀畀兩位保安呢！

初步提供:

第8場(3)開心勇駒+(5)精英雄心

第9場(4)得道猴王+(5)多利彩駒

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星