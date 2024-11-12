羅富全周三又可以起孖？

羅富全近期表現重納正軌，剛戰起孖暫時累積10W進佔練馬師榜第6位，羅廐周三晚谷草夜賽乘勝追擊，自上月23日沙田全泥夜賽至今，3次夜賽俱有馬贏，配合「綫路達飛」與「凱旋升」兩匹4歲精銳再次同晚出擊，當有望延續夜賽連勝旺勢。

隨着旗下一批4歲精英在陣上展現能耐，羅富全頭馬數字持續攀升，「耀寶」取得連捷，另外「凱旋升」及「馬力」頭馬接踵而來，周三晚出戰第6場之「綫路達飛」，即使初出大熱倒灶，惟實力難以低估，今仗有權成功補數。

「綫路達飛」上場初次上陣，高頭大馬於最窄C+3欄競逐連番遇上意外，起步已被內外側馬匹夾擊擠退，到直路更重重受困，未能望空全力衝刺，只負個多身位跑第6名，意外多多騎練顯然不服氣，伺準同程谷草1200米捲土重來，抽排有利1檔，把握形勢必然再次拚個明白。

第7場「凱旋升」一出即勝，今仗加至135磅迎戰，再遇「飛雲」略處下風，然而羅富全認為質新馬仍有大幅上升空間。練者透露潘頓上場賽後匯報馬匹稚嫰，情緒欠集中且直路未有轉腳，陣上要不時提醒馬匹保持競逐意識，能夠贏馬展現一定潛力，吸取經驗後估計更加進步，今番專注贏馬途程，連捷機會依然樂觀。

追風梁家俊騎熟

至於另一匹同齡生力軍「追風」，上賽谷草一哩後上入位，結合上季馬匹出道未在水準，已於谷草一哩展現接近走勢，以目前進度，羅富全暫且安排此駒集中於跑馬地爭功，梁家俊一手主理駕輕就熟，值得再予憧憬。