【張基焦點】多利彩駒試準出擊

廖康銘今季成績理想，廐內馬匹演出亦算穩定，「多利彩駒」仄準後再次於谷草出擊，可望收復前失。另外，蔡約翰今季起步甚慢，今期有兩駒首度登場，「真心傳奇」強配潘頓，不能忽視。潘頓繼續為黎昭昇搏殺，「勝意」現階段跑一哩較合發揮，轉場問題不大；「極光彗星」今回賽前工夫較為正常，在四班始終有優勢。

第9場三班1200米，「多利彩駒」狀態穩定近況亦好，同程亦有根有據，經過一場熱身後，剛戰初跑此程抽外檔仍能後上入Q，落後「勇敢巨星」個半馬位，難度算高，仄準後再跑同程，檔位亦比上仗好，補中機會樂觀。

第5場四班1200米，「真心傳奇」初出馬進度來得算快，試閘表現不差，埋門於從化試1200米大閘由潘明輝試，拉士肯追馬，今回初出卻由潘頓接手，擺明想即搏，要率先留意。

第2場四班1650米，「勝意」上季試過谷閘表現不俗，走規並不論盡，上季增程跑田草一哩曾僅敗入Q，今季3歲轉4歲，落腳明顯轉慢，上仗1400米早段已經跟唔到，入直路亦無位上，今回增程轉跑谷草一哩，潘頓重新接手，對手不強可捧。

極光彗星操到足

第4場四班1000米，「極光彗星」此程能力甚佳，上月中因賽日早上右前腿不良於行退出，其後操練不正常，故此剛戰復出敗不足據，今回操練工夫無間，潘頓仍肯繼續操刀，在四班始終有優勢，可望扳回一仗。