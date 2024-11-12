【進階選項】得道猴王呢鋪有禮

上周飛到澳洲作直播除走訪不同牧場、訓練基地外，感受最深當然是大賽日氣氛。墨爾本盃在澳洲獎金並不是最高，勝出馬匹對配種亦無提升價值，不過江湖地位卻是無價，各路人馬都希望一嘗捧走墨盃滋味。澳洲人可能感受更深，但我作為訪客，見到同樣作客的日本隊卻同聲同氣，雖然最終飲恨得亞軍，但那份鬥志，馬主對日本騎師支持，不得不佩服。今屆墨盃有駐紮香港的騎師上陣，希望將來再見到有香港馬主派馬參賽而用華將操刀。當然我知這從來都不易，當年謝展鵠夥拍「但求贏」出戰澳洲大賽便備受當地馬圈抨擊，但如今是2024年，不少華將已可獨當一面，你看目前騎師榜穩守3至6名，絕不比海外大名氣洋將遜色。

上季「告東尼獎」得主鍾易禮今季成績大落後，暫時2場頭馬都非出自師傅馬房，尾場「得道猴王」搏失兩場無換人，證明與發揮無關。前仗直路阻及「家樂龍駒」但對手轉跑線追贏無得講。上場10檔唔夠快縮後，居然識得追馬跑第4。若以澳洲最佳跑法是放頭或守二三位跑，剛戰根本有違馬性。這匹摩氏家族一手炮製來港的PP當要盡快交代，抽到1檔好位大大步走對手唔易追。

鍾易禮追落後，潘明輝則愈贏愈有，第8場「太陽勇士」是今晚其中一匹食胡籌碼。雖出自德國種Sea The Moon，但在港6戰已上名算適應快。此駒在英國由前騎師夏偉卓訓練，在沙丘園贏三班讓磅賽，根本稍有進步上至80分亦不奇。連仗落飛出擊上場只差一步，4檔擺前好跑，熱都要補中。