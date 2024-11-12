遨遊氣泡麥道朗重逢　姚本輝：跑畢周日直轟香港一哩錦標

「遨遊氣泡」已報爭周日二級賽馬會一哩錦標，力爭服役以來的第7場勝仗。

「遨遊氣泡」於1月出爭一級賽董事盃，在麥道朗胯下取得最近一場頭馬，今仗將故劍重逢。「遨遊氣泡」上仗出爭二級賽沙田錦標，結果在「錶之銀河」之後跑獲亞軍，其後一直在從化訓練。姚本輝說：「我廄內的所有馬匹均很喜歡從化的環境，我前往從化觀看『遨遊氣泡』試閘，牠的表現實在很好，活力十足，而我只要求策騎員讓牠在試閘時走勢暢順及輕鬆地跑，最重要是讓馬兒保持心情愉快。」

「遨遊氣泡」去年在香港一哩錦標跑獲亞軍，姚本輝計劃今年再派出此駒角逐這場大賽。姚本輝說：「今年的部署相同，先讓馬兒跑馬會一哩錦標，然後出爭香港一哩錦標。」

姚本輝周日也會派出近期加盟的「直線力山」列陣馬會一哩錦標，此駒上仗首度為姚本輝馬房披甲，即在沙田錦標跑獲接近的第4名。姚本輝說：「馬兒的表現令人喜出望外，牠現時狀態勇銳，備戰進度也十分理想。」

姚本輝同日還會派出「觔斗雲」及「非惟僥倖」爭逐二級賽馬會盃，其中「觔斗雲」上仗於三級賽婦女銀袋跑獲第5名，姚本輝說：「馬兒上仗表現不俗，末段衝刺良佳。我認為此賽可助牠提升狀態，希望牠能交出佳作，馬兒總能為我們帶來一點驚喜。」