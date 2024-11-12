【三重彩地帶】韌力十足　長途「煞」食

第1場五班2200米，「神煞金剛」上場田草1800米沿途居後走外疊，五疊轉彎，八疊出彎，自殺式走位理應潰敗，但直路竟可愈撲愈近，輸4乘多跑第5，所展現的韌力之前從未見過，今次跑2200米可大派用場，葉楚航今晚幾駒居邊線，「神煞金剛」屬暗牌馬，隨時嚇你一跳。

葉廐另一駒「香港精神」路合落班強配布文，條件四正。「竣誠駒」及「永勝金駒」上場串Q，計近績今場最好。「樂捉鳥」季內3戰均跑非贏馬路程，今場跑勝途即復配最合拍的周俊樂，似有所圖。

第6場四班1200米，「綫路達飛」上場初出起步一般居較後位置，沿途走勢稚嫩，直路上未見潘頓大力催策，然而馬兒見空位即自動撲上，輸乘多表現合格，有質未熟，今次1檔有欄應有幫助。

「翠湖烈風」上場初出起步笨拙居後，重拾節奏下末段追番第3，忠心性格表露無遺，同主馬「翠湖飛鷹」當年連珠炮發，鬥志可信。「祥勝力駒」上季3歲第3次出賽已贏，無理由咁快退步，近期贏泥閘走勢輕鬆，4歲再進乃合理預期。「添喜運」上場同程放返，始終有田草贏馬級數，惟伍廐尚未有連捷馬，只宜作配。「至合拍」上仗際遇欠佳仍追近，算是延續到上季尾的水準。■海東