【耀眼精選】越駿開心一哩合腳法

相信唔少朋友同筆者一樣，都係打電玩遊戲長大，個人偏愛玩做騎師嘅Gallop Racer同G1 Jockey，因為可以過吓騎師癮。以當時技術呢類遊戲已經做得好好，不過有個好奇怪嘅設定，就係電腦對手轉入直路都會掟出二疊，所以筆者每當騎中後上型馬時都會等對手移出沿欄穿上。呢個設定可能切合日本賽事嘅模式，但響其他同類橢圓形設計嘅馬場，除非內蝕情況嚴重，現實極少前領馬會移離內欄讓條私家路畀後面嘅馬。

十隻手指有長短，每個騎師能力都有高低，無可能要求呢一刻嘅黃寶妮響馬林左穿右插騎贏其他騎師，但係對於天分高、策騎經驗豐富嘅好手，要求自然要Set得高啲。上周六第9場筆者提供初出馬「非凡豪傑」，早段至彎中嘅處理手法近乎完美，但係最後500米，以蔡明紹騎功應該可以做得更好。臨出彎一段未有順勢移出生位衝，反而好似打機咁霸實條欄，奢望「手到齊來」讓條私家路；大半條直路忙於處理馬匹「內閃」，「河好運」衝上之後先移到出二疊，搞到咁狼狽，真係好少響蔡明紹身上發生。

今次再推介蔡明紹同巫偉傑呢對組合嘅初出馬，第3場「越駿開心」可能同「保羅承傳」一樣係具長力嘅「萬利時」子嗣，試1600米、1700米閘明顯好過短途，初出跑谷草一哩，值博。