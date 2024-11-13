【分秒在握】蔡明紹發掘新幹線

蔡明紹今季有個好開始，目前以11W居騎師榜前列，與上季同期相比可以話大有進步。目前蔡明紹最想爭取的，應為騎師賽一席位，不過形勢較下風，多添頭馬方有話語權。今次「新幹線」出爭最強1200米，排5檔有計。

蔡明紹今季與韋達合作不少，兩人暫時攜手22次，共獲1冠4亞1季，其中兩次亞軍都只負馬頸位，頭馬偏少只因運氣使然。今次兩人合作的「新幹線」，前仗就係僅僅以馬頸位負於「椒椒醒」。此駒今季方交由蔡明紹主轡，初出20倍賠率冷落，但亦跟前殺入季軍；之後一仗人馬再臨，但依然是12倍冷門，結果就後上獲亞僅以頸位見負。

一連兩仗上名後，上仗「新幹線」配上田泰安出戰，加上排1檔靚位，因此被捧為2.7倍大熱門，但馬匹全程居中之下，只跑得一席殿軍，表現令人失望。來到今次，「新幹線」季內第4度出爭谷草1200米，而且更重召合作兩次悉數上名的蔡明紹，看來頗有交代的決心。事實上，此駒前仗配蔡明紹跑同程，當時係43分排4檔殺入亞軍，今次人馬再臨，評45分排5檔，條件其實相當接近。

值得一提，係「新幹線」雖然係馬房第3出賽意願，但馬匹本身有保護權關係，因此出賽機會幾乎已是九成九，因此戰意方面根本毋須懷疑，同場有能力之輩不多，此駒表現四平八穩，絕對值得一博。

■長風

第5場 11新幹線 9威武寶寶

1酷霸王 2陽光寶貝