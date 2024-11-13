麥道朗期待香港客串期再度大爆發！

麥道朗周六在澳洲考菲爾德完成策騎聘約後來港，周日主策馬王「浪漫勇士」競逐2000米二級賽馬會盃。而麥道朗目前以160分高踞全球最佳騎師排行榜首位，領先次席的莫雅10分。

麥道朗上季在港客串期間，出賽137次，取得22場頭馬，另有30仗跑入位置。而這位好手9度為「浪漫勇士」主轡，先後攜手取8八勝，其中7捷屬一級賽。麥道朗表示︰「我已急不及待想看到牠，牠的操練表現看來不俗，試閘走勢出色。每次提到牠的名字，我就會感到雀躍不已。」除了「浪漫勇士」外，麥道朗也會再度為「遨遊氣泡」執韁，出爭二級賽馬會一哩錦標

麥道朗近況銳不可擋，夥拍澳洲星級雌馬「精緻之道」摘下覺士盾，取得個人第100場一級賽頭馬，而他剛於為期4天的墨爾本盃嘉年華賽期贏得11場頭馬，不單打破他於2021年創下在該賽期10勝頭馬的紀錄，也個人一級賽頭馬紀錄增加至104場。

麥道朗在墨爾本盃嘉年華結束後表示：「這對我意義重大。我其實有15場的爭勝機會，可惜有4仗落敗而回，最終取得11場頭馬。」

此外，麥道朗將於12月4日競逐國際騎師錦標賽，再次代表祖國新西蘭上陣，雖然澳洲馬圈早已視麥道朗為他們的一分子，但麥道朗表示能夠代表新西蘭參賽讓他感到自豪，他說：「我一直以來都是代表新西蘭參加這項賽事，實在幸運，感覺很好。」

提到今次來港客串，麥道朗說：「今年的情況與去年相若，希望也有幸運之神眷顧。我去年運氣極佳，但願今年也一樣獲鼎力支持並一樣幸運。」麥道朗今次來港客串，同樣會與未婚妻莫莉安及兩歲女兒Evie同行，曾任騎師的莫莉安從騎時也曾摘下一級賽冠軍。