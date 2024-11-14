日本馬圈手機風波延續　再有年輕好手永野猛藏掟牌唔玩

日本馬圈過去一年，涉及騎師違例使用手機情況嚴重，繼上月一姐藤田菜七子免被調查，自行交還牌照宣布掛靴，新鮮熱辣再有類似個案出現，今次輪到出道4年，至今累積111W嘅22歲年輕騎師永野猛藏。

JRA昨日公布，裁判委員會原本就永野猛藏，因涉及違規使用手機定罪，判罰其停賽1年至明年10月，但騎者認為罰則嚴苛，刑滿後每年牌照自動續期無效，更需要重新參與JRA全季騎師牌照考試，寧願選擇放棄牌照，結束騎師生涯。

據JRA調查報告內容透露，永野猛藏被發現於2023年5月26日，至2024年10月6日，歷時長達14個月期間，曾有多次帶備兩部手機進入調整室紀錄，一部交出由JRA放入保險箱代為監管，而另一部刻意收藏以作違例使用。同時騎師亦被發現，在其受傷期間，更被發現透過手機通話，向親友提供貼士，但因並非涉及自己效力馬房坐騎，並未有抵觸騎師守則。

永野猛藏另一位通話對象，已被勒令停賽候判之小林勝太，仍有待公布停賽期限，與此同時，再有橫山琉人與佐佐木大輔兩位年輕騎師，亦因涉及違規使用手機事故，被罰停賽1個月。日本中央競馬會赤井誠公正室長表示，事件調查暫告段落，相關涉案人士得到懲罰，為杜絕日趨嚴重情況，將會盡快公布修訂監管條例，例如騎師有多於一部手機電話號碼，需要向JRA申報。

然而喺條例未具體公布前，上星期賽前騎師進入調整室已被嚴密監管，個人行李物品將要接受嚴格檢查，甚至會方亦透露，唔排除日後會有突擊搜查騎師房間嘅可能性。