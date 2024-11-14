來港前考菲爾德騎兩件　麥道朗想再贏G1壯行色

麥道朗星期日就會同香港馬迷見面，不過臨飛前，佢仲要由悉尼轉戰維省，出戰本周末考菲爾德馬場舉行嘅一千堅尼錦標賽馬日，適逢兩地賽期都係大賽日子，一落機喺香港仲要跑9場，惟有攞個平衡點，澳洲最後一戰，一於重質不重量。

講番今次考菲爾德兩場坐騎，喺第7場重頭戲一千堅尼錦標，佢會為華禮納旗下3歲馬女「陽光小姐」(Aeliana)效力，以呢匹馬踏入今季脫胎換骨，一口氣連贏3仗，而且挑戰分級賽成績優異，連贏2場三級賽未逢敗績，成為今場眾矢之的。

至於老麥另一匹坐騎，就係第4場1400米3歲G3藍寶石錦標中，佢會為舊波士高多芬效力，夥拍由甘敏斯訓練嘅Pisces，喺今場只得8駒場合參與競逐。

同日尚有另一項1400米一級賽羅拔奇勒爵士錦標，由於編第9場，麥道朗趕住去機場，所以並無事先物色實力坐騎，而今場重心所在，就會成為咗冠軍級馬漢雅嘅天下。

上周末喺G2岳禮華錦標，馬漢雅包辦連贏兩駒，「承先啟後」續配賈傑美力爭連捷，亞軍Jimmysstar，由連達文頂替正值停賽嘅薛恩，而且分別成為今場最熱門兩匹，值得一提就係，連達文上季憑「最佳一刻」(Magic Time)勝出呢項賽事，睇吓今屆係咪冷手執個熱煎堆，成功衞冕。