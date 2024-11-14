尋晚腰斬益咗安仔？周日夫卜做奇兵！

今屆國際騎師賽喺上星期公布咗參賽陣容，但仲有兩個香港代表席位仍未選出嚟，其中1位如無意外就係目前騎師榜排第2位嘅布文，剩低就係田泰安、潘明輝，蔡明紹及霍宏聲4人之爭，現時安仔同火車潘都係攞到13W，但由於安仔亞軍數目多啲，稍稍領先。不過，其實田泰安都有少少好彩，事關佢尋晚谷戰停賽，極有機會畀幾位對手追近甚至反先，但潘明輝尋晚實力較強嘅坐騎「太陽勇士」、「伊臣」分列第8、9場，最終因腰斬賽事冇機會畀佢爭取頭馬，而尋晚有進帳嘅霍宏聲，尾場都有爭連捷嘅「競駿皇者」，依家卻無緣爭功，造就安仔仲有領先優勢。

周日刑滿復出，田泰安「夫卜」上陣騎足11場，雖然唔係全部坐騎啲實力都咁強，但起碼有份上陣先有機會爭勝，況且第4場四班1400米嘅「怡昌奇兵」亦係佢搶分籌碼，此駒季內首戰跑田草1200米後上得亞軍，剛戰扳上1400米抽外檔姍姍來遲，今次改用田泰安，無疑檔位更差變咗14檔，睇吓初戴開縫眼罩幫唔幫到手啦。

至於第3場初出馬「鼓浪高升」今季5課試閘都係由佢親自考驗，重視之情可見一斑，況且最近一次泥閘走勢吸引，亦要重視。