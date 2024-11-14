加州系大賽總動員　又點可以少咗佢份...

配合「加州星球」出戰馬會短途錦標，「加州」系同日派出廐侶「加州活力」與「加州動員」分途出擊，不過就唔係一手由福將艾道拿包辦，後兩駒就由兩位重量級本地騎師接棒出擊。

當中「加州活力」配何澤堯，而「加州動員」就配上蔡明紹，對於兩駒換人，前駒上季由艾道拿主理至今，都係得個近字，一於換人轉吓手風，但講到矚目程度，就肯定唔及改配蔡明紹「加州動員」，呢次升班要孭120磅，睇嚟都係艾道拿造磅辛苦，今場換人，但師傅告東尼搵到Matthew接手，大賽日子喺部署上，絕非無的放矢。

畢竟蔡明紹同「加州」系嘅淵源甚厚，昔日夥拍灰獸「加州萬里」創下不少豐功偉績，多年以來一直保持合作，而上季亦有為巫偉傑旗下「加州德至」取得2W，踏入今季蔡明紹雖然只為「加州」系跑過一仗無功，難得今次大賽日子再有合作機會，而且仲係餐士面，相信蔡明紹落場搏殺，肯定更賣力。

雖然「加州動員」今場再跑係四升三，但跨季連場於班頂長期負重所累，影響發揮，剛勝終於成功突破，以呢匹天價PPG嘅潛力，相信告東尼都好有期望，信賴騎練對呢系馬嘅鬥志，今期一批「加州」系戰駒，當然要敲實。