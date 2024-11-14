【賽馬以外】夜賽9場日賽11場變常態？

估唔到腰斬賽事呢啲咁高難度嘅事，尋晚都可以發生。首先，應該冇咩人估到尋晚會掛8號風球啩，始終依家都11月，又有咩東北季候風呢類嘢，同埋桃芝都只係熱帶風暴遮，點知天文台就畀啲驚喜大家，尋晚8點左右公布晚上11點10分掛8號風球，搞到馬會都陣腳大亂，雖然尾場開跑時間係未過11點遮，但要安排騎練、馬迷、馬匹安排離開馬場，只能提早結束賽事，結果要腰斬最後3場，筆者相信馬會都非常無奈，因為腰斬係冇得補賽。

其實近年因為颱風關係取消賽日，唔係咩新鮮事，因為依家啲颱風愈嚟愈遲嚟，暑假冇乜風，反而9至11月就輪流嚟，如果大家睇吓天文台個app，就會發現仲有個颱風萬宜下個禮拜殺到，睇路線都近香港㗎。咁腰斬賽事呢？筆者印象中對上一次已經係2010年5月30號，嗰日就係「好先生」喺暴雨中捧走遮打盃，結果跑完第9場因天雨關係腰斬第10、11場賽事。

不過唔腰斬都腰斬咗，補賽又冇可能，依家惟有諗方法點樣補番嗰3場啦。不過，睇番短時間內要加番呢3場都有啲難度，只要有睇吓下周三跑馬地賽事報名表，一早已經改咗跑9場，但由於尋晚冇咗場三班谷草1200米，所以下期嘅三班同程足足有25駒報名，絕大部分都係尋晚跑唔到，然後拎咗保護權嘅賽駒，結果「天足貓」用王牌都出唔到，講真如果唔係夜賽冇試過跑10場，馬會隨時連呢組三班谷草1200米都拆兩場。

其實依家跑9場，夜賽開跑時間通常係晚上6點45分，如果真係跑10場嘅話，開跑時間點6點15分，相信交通等等問題未必解決到，夜賽9場應該都係極限。至於日賽方面，今期有3場國際二級賽，本身戲碼已經夠精彩，同埋要頒3個盃都要啲時間，結果馬會都加至全日跑11場，就知經過一段時間後，馬主、練馬師等都對賽事有更大需求，相信夜賽9場、日賽11場，成為常態不足為奇。

可能馬迷覺得明明季初啲賽事唔滿額，點解依家突然要跑咁多場。因為馬匹都有出賽周期，同埋季初階段好多質新馬來港冇幾耐，季初未操好，自然唔打算咁快上陣，但只要留意到呢兩個月，沙田、從化不斷有試大閘，有時一日試10組或以上，咁各個馬房啲新血慢慢操起，自然對四班賽事有更大需求，基本上啲四班1200米，不論係田草抑或跑馬地，拆兩組肯定冇問題，然後馬會評磅政策上加分慢，減分快，咁五班馬又愈嚟愈多，亦增加對五班賽事嘅需求，所以基本上之後呢段日子，只要有關方面肯拆組，夜賽9場、日賽11場，肯定冇問題，只係嚟嚟去去只係加四、五班賽事，對整體香港賽事水準，又有咩幫助呢？

■山無陵