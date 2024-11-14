今年3場預賽都有超級重心！

周日沙田馬場上演國際賽前哨戰「中銀香港賽馬日」，3場二級賽編在第7場至第9場，順序為馬會短途錦標1200米、馬會一哩錦標1600米及馬會盃2000米，吸引全港良駒空群而出，加上世界頂尖高手麥道朗重臨展開客串期，此日將與潘頓、何澤堯等展開激鬥，名駒高手匯聚香港馬壇，各位當然不容錯過！

麥道朗、潘頓及何澤堯此3位名將，正好分別為3匹頂級良駒出戰短、中、長途3項二級賽，第7場馬會短途錦標1200米，來自希斯馬房的上季最佳新馬及最大進步獎得主「嘉應高昇」，季內兩戰在潘頓胯下愈贏愈易，上回同程贏馬時間為1分07秒57，拍住一代短途王「蓮華生輝」的1分07秒50全港紀錄，潘頓嫡系「金鑽貴人」因傷休息尚未復出，4歲如日方中的「嘉應高昇」於今季適時上位，相信此場頭馬可手到拿來。

第8場馬會一哩錦標1600米，力爭接棒「金鎗六十」的「錶之銀河」已在何澤堯胯下連贏3仗，上次季內初出跑沙田錦標，尾兩段造22秒18及22秒11再捷，強韌衝程與驚人爆炸力直逼「金鎗六十」，今次為12月國際賽前最後演練，必求保住勝纜。

至於再臨香港的麥道朗，此位現時在浪琴全球最佳騎師排行榜領先的新西蘭名將，夥拍最佳拍檔「浪漫勇士」，出戰第9場馬會盃2000米，上屆人馬贏完覺士盾後小休缺陣此賽，但前季則是季內首戰此賽成功奪魁，此匹應屆馬王上季連贏女皇盃、安田紀念賽等G1盡顯級數，今次也是勝望壓一。