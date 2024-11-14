黃寶妮首度同師傅入凱旋門？

賀賢今次有「安遇」強配布文攻馬會盃、並安排「威力奔騰」與「賢者無敵」夾擊爭馬會短途錦標，全日配合出擊而來，尚有上仗初出得殿軍的「勤德俱備」及操勇復出的「快狠準」等，賀賢近兩次沙田賽事俱有馬贏，搏殺手風正順，揀賀廐馬買獨贏過關隨時豐收！

第1場四班1200米，「勤德俱備」上仗同程初出前由潘頓操過多課，結果首戰跑獲殿軍，只輸給「糖不甩」一個馬位，後追勢頭甚強，賽後潘頓再快試一課，今回再掌帥權，明顯對於此駒機會亦有信心，值得捧場。第10場「快搏」今季跑過3仗雖敗，但現時評分回落至66分，比起對上贏馬一役68分低2分，續配黃寶妮負114磅甚輕，加上熱身充足，提防反彈。黃寶妮至今4W都是外借，今次「快搏」排3檔好位，隨時同師傅首度入凱旋門！

第11場三班1200米，「快狠準」上季曾連贏3場四班1200米，可能體力用得多，升上三班後兩戰未勝，不過演出依然忠心，跑得第5名及第6名，在5月尾開始往從化提早抖暑，9月於當地試草閘得第4名，然後10月返港再加強工夫，兩次泥閘獲亞季各一，最近則有拍跳準備，有心磨利才跑，於三班僅負118磅重新起步，上季未完的上升軌迹，有望在此戰延續！