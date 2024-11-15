打風停工無蝕！田泰安復出搶騎師賽席位！

一年一度的國際騎師錦標賽將於12月4日舉行，計埋今期尚有兩次賽日讓前列騎師爭取入場券，潘頓、何澤堯俱已入選，布文現時19W如無意外取得一席，剩下一席由田泰安、潘明輝、蔡明紹及霍宏聲等爭奪，當中停賽復出的田泰安，今次騎足11場且不乏實力坐騎，分分鐘連場取得頭馬，再次入選國際騎師錦標賽，各位要吼實。

田泰安剛周三停賽缺陣，由於預計掛8號風球而第7至9場賽事取消，當晚有較大機會爭國際騎師錦標賽入場券的，就只有霍宏聲勝出「炯炯有神」，其餘潘明輝、蔡明紹都未有頭馬交出，令田泰安現時以13W及較多亞軍壓住潘明輝佔得主動，今次復出強陣出擊，戰意必定旺盛。

第1場四班1200米，田泰安策騎蔡約翰的「金榜之星」，人馬剛戰跑谷草排外檔也夠快搶前佔二疊，雖然只跑第9名，但其實只輸3個半馬位過終點，今次重返田草1200米，大部分對手為出賽經驗不多或初出馬，「金榜之星」負輕磅搶出叫胡。第3場為另一組四班1200米，安仔為現居榜首的伍廐馬「鼓浪高升」操刀，此匹4歲初出馬近3次試閘全入前3名，最近一回更率先衝線，早熟速高馬有力一出即勝。

第4場四班1400米，黎廐「怡昌奇兵」前仗1200米入Q追勢佳，上仗1400米得第7名，本身此程曾上名必合發揮，捲土重來改用開縫眼罩夠積極，黎昭昇剛谷戰贏馬手風回順，要重視。

第6場三班2000米，賀廐「金陽飛駒」上仗復出跑田草一哩只輸兩個馬位而回，熱身一仗後即進軍長途路程，查此駒父系為古摩亞名駒「高地之舞」，當年曾在長途賽叱咤一時，包括來港兩度攻下香港瓶，「金陽飛駒」是回增程初跑2000米，演出值得期待。

田泰安周日3場G2尚會為新勝蔡廐馬「安騁」主轡，此駒上仗贏馬姿態甚勁，而第7場再騎早前遠征日本今作復出的「綠族無限」，以及第8場接手跑法主動的「禪勝輝煌」，絕對有一定機會，買三重彩記得吼實。