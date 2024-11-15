【分秒在握】麥道朗燃起熾烈風

剛周三因颱風關係賽事腰斬，其中多項彩池安排退票，而對賭項目騎師王及練馬師王亦安排退款，根據慣例，當賽事腰斬時，未有任何一位騎練封王及派彩，就算是落敗了的騎練注項，同樣會被退款。

其實當賽事腰斬，騎師王、練馬師王的退款，可以有3個安排，一係現時機制，全部退款；其次就係派彩予積分領先者，但弊處係其他落敗者，必然會認為自己的下注對象，在尾幾場有得追。最後的安排，則是將已落敗者的注項收取，然後尚有機會的注項平均分配，這個安排其實是較為貼近現實，但涉及的技術層面較多，而且亦非「絕對公平」，因為獲30分者，以及6分者都獲派彩。所以在上述3項目中選1，其實沒有所謂對錯，只不過派彩時間有先後，技術上就有改善空間。

沈集成作為好拍檔，除了「浪漫勇士」，自然亦有安排其他馬接麥道朗風，其中列陣四班1200米的「熾烈神駒」就值得優先留意。此駒上季第2次上陣已大幅追近對手，踏入今季初出，既增程初跑1400米，同時改為跟前守好位競逐，對氣量雙重考驗下，直路力弱亦毋須太介懷。果然熱身後緊接兩仗，縮回1200米悉數入位，尤其係左近對手「手錶之星」，還是蹄下敗將「佳運發」及「超風速」，再出全部贏晒，今次到「熾烈神駒」強配麥道朗再臨，補中開齋亦合情合理。

■長風